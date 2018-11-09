/ Как выбрать правильные пельмени рассказали в Роскачестве

Проверка качества всех полуфабрикатов в России.

Любимый мясной полуфабрикат проверит Роскачество. Уже закуплено более 50 видов различных пельменей. В исследовании поучаствуют пельмени из 21 города или области, в том числе из Челябинской области.

Проверять любимый всеми продукт будут по огромному списку. В него войдут такие аспекты, как содержание антибиотиков и искусственных добавок. Будет исследовано сырье, а также количество теста и начинки. По результатам исследования будет известно, какой категории использовали мясо, и добавляли ли в него крахмал или клетчатку. Помимо того, станет известно, все ли пельмени ручной работы, если это заявлено на упаковке.

Пока же Роскачество советует подойти к выбору пельменей серьезно. Проверяйте состав, в котором рекомендовано только семь ингредиентов. В них входят: мясной фарш, репчатый лук, соль, перец, вода, мука, яйца. Будьте осторожны со словом «специи» в составе, недобросовестные производители могут использовать его как лазейку, добавив в состав усилители вкуса.