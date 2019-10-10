Эксперты рассказали, как не купить перемороженную рыбу и испорченную икру в магазине

В Роскачестве дали советы, как выбрать продукт первой свежести.

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Покупатели нередко сталкиваются с испорченной рыбой или красной икрой в магазинах. Зачастую это связано с нарушением температурного режима при их перевозке или хранении. Как выбрать качественный продукт, рассказали эксперты Роскачества.

«Необходимо помнить, что несоблюдение правил перевозки продуктов питания приводит к снижению срока их хранения. Именно по этой причине так важно возить продукты, особенно скоропортящиеся, при установленных температурах. Если это замороженная рыба, то жёстко при −18», — подчеркнул президент АСОРПС Михаил Синев.



В первую очередь покупателям стоит обратить внимание на холодильник. Взгляните на градусник: замороженная рыба должна храниться при температуре не выше −18, а икра — в пределах −5.

Обязательно проверяйте сроки годности. Икра в герметичной таре сохраняет свою свежесть до 12 месяцев, рыба — от трех до десяти, в зависимости от ее вида.

Банка икры не должна быть вздутой, лучше, если на упаковке указана маркировка «ГОСТ», а также изготовителем значится Камчатка или Сахалин. Выбитые цифры с датой должны быть выпуклыми — это говорит о заводском производстве.

При выборе рыбы стоит оценить качество ледяной глазури. Она должна равномерно покрывать продукт и не откалываться при постукивании. У рыбы, которую замораживали повторно, будут мутные глаза, поврежденные плавники и хвост.