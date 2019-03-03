Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 -0.08 74.8 -0.17
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пельмени из Челябинской области признаны одними из лучших

Пельмени из Челябинской области признаны одними из лучших

Роскачество представило рейтинг полуфабрикатов со всей России.
сегодня в 13:30
  |  Общество

Российская система качества представила рейтинг пельменей от 10 производителей. В десятку лучших попали и пельмени, произведенные в Челябинской области. Всего в исследовании рассматривали замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности. Стоимость полуфабрикатов варьировалась от 60 до 640 рублей за килограмм.

Топ-10 лучших пельменей по версии Роскачества:

  • «Сибирская коллекция» — 4,4 балла (450,21 руб. за 1 кг);

  • «Дымов» — 4,37 балла (344,89 руб. за 1 кг);

  • «Цезарь» — 4,36 балла (427 руб. за 1 кг);

  • «Останкино. Папа может» — 4,36 балла (311,38 руб. за 1 кг);

  • «Ермолино» — 4,35 балла (153 руб. за 1 кг);

  • «Мираторг» — 4,3 балла (291,25 руб. за 1 кг);

  • «ВкусВилл» — 4,26 балла (562,5 руб. за 1 кг);

  • «Атяшево» — 4,25 балла (374,01 руб. за 1 кг);

  • «ДобрынинЪ» — 4,25 балла (299,88 руб. за 1 кг);

  • «Уральские пельмени» — 4,23 балла (418,77 руб. за 1 кг).

Лучшие производители пельменей оказались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области.

Но не все рассмотренные образцы остались без замечаний.

В исследованных торговых марках эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия. Однако в 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий. В числе возможных причин данных отклонений — несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве и нарушение температурного режима при транспортировке, хранении или при реализации товара в магазине. — подчеркивают специалисты Роскачества.

В этом исследовании Роскачество развенчало сразу несколько мифов о популярных полуфабрикатах. Например, что в фарш для пельменей мясо перемалывают вместе с костями. Массовая доля кальция в начинке оказалась практически равна нулю, это означает, что перемолотых костей в мясе не нашли. Второй миф: наличие крахмала в фарше. Его не нашли ни в одной из начинок 48 производителей.

Общество
Как выбрать идеальный мандарин, рассказали в Роскачестве
29.11.2018
Как выбрать идеальный мандарин, рассказали в Роскачестве
Общество
Как выбрать правильные пельмени рассказали в Роскачестве
09.11.2018
Как выбрать правильные пельмени рассказали в Роскачестве
Общество
Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества
04.07.2018
Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества
Общество
Два южноуральских батона получили положительную оценку Роскачества
26.06.2018
Два южноуральских батона получили положительную оценку Роскачества
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
На Южном Урале будет создана обширная сеть экологических и туристических троп
сегодня в 15:32
На Южном Урале будет создана обширная сеть экологических и туристических троп
Происшествия
На Южном Урале по факту гибели трех детей на пожаре возбуждено уголовное дело
сегодня в 14:20
На Южном Урале по факту гибели трех детей на пожаре возбуждено уголовное дело
Общество
Пельмени из Челябинской области признаны одними из лучших
сегодня в 13:30
Пельмени из Челябинской области признаны одними из лучших
Происшествия
В Миассе несколько дней разыскивают молодую девушку с асимметрией лица
сегодня в 12:26
В Миассе несколько дней разыскивают молодую девушку с асимметрией лица
Общество
Лодка Федора Конюхова теряет скорость из-за морских уточек
сегодня в 11:30
Лодка Федора Конюхова теряет скорость из-за морских уточек
Общество
Весеннее настроение подарит челябинкам медиахолдинг ОТВ к 8 марта
сегодня в 11:00
Весеннее настроение подарит челябинкам медиахолдинг ОТВ к 8 марта
Происшествия
Жизнь сразу нескольких детей унес пожар на Южном Урале
сегодня в 10:13
Жизнь сразу нескольких детей унес пожар на Южном Урале
Общество
Южноуральцев приглашают послушать рассказы Ивана Бунина
сегодня в 09:27
Южноуральцев приглашают послушать рассказы Ивана Бунина
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6