/ Пельмени из Челябинской области признаны одними из лучших

Роскачество представило рейтинг полуфабрикатов со всей России.

Российская система качества представила рейтинг пельменей от 10 производителей. В десятку лучших попали и пельмени, произведенные в Челябинской области. Всего в исследовании рассматривали замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности. Стоимость полуфабрикатов варьировалась от 60 до 640 рублей за килограмм.

Топ-10 лучших пельменей по версии Роскачества:

«Сибирская коллекция» — 4,4 балла (450,21 руб. за 1 кг);

«Дымов» — 4,37 балла (344,89 руб. за 1 кг);

«Цезарь» — 4,36 балла (427 руб. за 1 кг);

«Останкино. Папа может» — 4,36 балла (311,38 руб. за 1 кг);

«Ермолино» — 4,35 балла (153 руб. за 1 кг);

«Мираторг» — 4,3 балла (291,25 руб. за 1 кг);

«ВкусВилл» — 4,26 балла (562,5 руб. за 1 кг);

«Атяшево» — 4,25 балла (374,01 руб. за 1 кг);

«ДобрынинЪ» — 4,25 балла (299,88 руб. за 1 кг);

«Уральские пельмени» — 4,23 балла (418,77 руб. за 1 кг).

Лучшие производители пельменей оказались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области.

Но не все рассмотренные образцы остались без замечаний.

В исследованных торговых марках эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия. Однако в 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий. В числе возможных причин данных отклонений — несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве и нарушение температурного режима при транспортировке, хранении или при реализации товара в магазине. — подчеркивают специалисты Роскачества.

В этом исследовании Роскачество развенчало сразу несколько мифов о популярных полуфабрикатах. Например, что в фарш для пельменей мясо перемалывают вместе с костями. Массовая доля кальция в начинке оказалась практически равна нулю, это означает, что перемолотых костей в мясе не нашли. Второй миф: наличие крахмала в фарше. Его не нашли ни в одной из начинок 48 производителей.