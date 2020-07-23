Проверить «наливайки» в Челябинской области поручил Алексей Текслер

Также проанализируют работу магазинов, которые могут торговать алкоголем вблизи школ.

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Работу «наливаек» проверят в Челябинской области. Такое поручение главам муниципалитетов сегодня, 23 июня, дал Алексей Текслер. Места, которые круглосуточно продают алкоголь стали проблемой для жителей многоквартирных домов. Именно поэтому глава региона поручил проверить все подобные заведения и закрыть их, в случае если они нарушаю закон.



«Мы ужесточаем требования к таким заведениям. Так, площадь торгового зала точек общепита, где продают алкоголь, должна быть не менее 40 кв. метров. Если меньше, то спиртного там быть не должно. Проведем ревизию всех „наливаек“, будем строго следить за соблюдением закона», — написал Алексей Текслер на своей странице в «Инстаграме».

Губернатор подчеркнул, что в этом вопросе областному правительству важно получить от жителей области обратную связь. Алексей Текслер призвал южноуральцев называть конкретные адреса мест. По ним и будут проходить проверки.

Как правило, днем такие точки торгуют по лицензии магазина, а ночью — как кафе. Также, в преддверии нового учебного года «наливаек» не должно быть возле школ. Отметим, что федеральный закон об их запрете вступил в силу с 5 мая.