Челябинские спортзалы, кафе и досуговые центры проверяют на соблюдение мер предосторожности

В администрации города отмечают, что нарушений стало меньше.

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В заведениях общепита, спортзалах и досуговых центрах Челябинска продолжаются проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В ходе рейдов специалисты Роспотребнадзора и управления торговли города проверяют наличие в таких местах масок и перчаток, санитайзеров, своевременной уборки и обработки помещений.

«Если сравнивать ситуацию со временем, когда предприятия только открылись, нарушений стало намного меньше. Практически везде соблюдаются элементарные меры безопасности, исключение составляют только бактерицидные облучатели. Бизнесмены отмечают, что испытывают трудности с их приобретением», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что такие проверки проводятся ежедневно.