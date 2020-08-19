Мисс мира среди инвалидов проверила Челябинск на доступность для людей с ограниченными возможностями

Ксения Безуглова проинспектировала ряд объектов в центре города.

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Мисс мира среди девушек-инвалидов Ксения Безуглова проверила центр Челябинска на доступность для людей с ограниченным возможностями. Девушка проехалась по главной улице города — Кировке.



В команде помимо Ксении было еще трое проверяющих на колясках. Под взор девушки попал кинотеатр «Знамя», Челябинск-сити, а также аптеки и столовые областной столицы.

«По сути объекты которые мы встретили коммерческие объекты, здравоохранения они для нас недоступны. Когда нам нужно вдруг как и каждому человеку попасть в аптеку приехать на работу в бизнес-центр и не чувствовать себя человеком который от всех зависит просто опустить подъемник. Это, то что делает нас равными»,— отметила член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова.

Девушка предложила чиновникам провести работу над ошибками. Достаточно добавить к пандусам перила, заменить покрытие и смягчить выступы. Мисс мира намерена свои предложения оформить и направить их мэру Челябинска Наталье Котовой, а также губернатору Алексею Текслеру.