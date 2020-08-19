Челябинская гордума назвала кандидатов на звание почётного гражданина

Окончательно решение о присвоении примут 25 августа.

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Городская дума Челябинска назвала имена кандидатов на звание почётного гражданина. В мэрию поступили ходатайства по 4-м кандидатурам, в результате специальной комиссии их число сократилось до 2-х. Это экс-начальник ГУВД области Юрий Луконин и народный художник России Вардкес Авакян.



«В этом году звание „Почетный гражданин города Челябинска“ предлагается присвоить: Юрию Павловичу Луконину — экс-начальнику ГУВД по Челябинской области, генарал-лейтенанту милиции, Вардкесу Айковичу Авакяну — народному художнику РФ, известному скульптору-монументалисту, автору многочисленных памятников и монументов в Челябинске и области»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе гордумы Челябинска.

Решение о присвоении звания «Почётный гражданин Челябинска» будет принято на следующем заседании гордумы. Оно состоится во вторник, 25 августа. Напомним, звание было учреждено 8 сентября 1967 и вручается в день города. Титул «Почётный гражданин Челябинска» стал особой формой поощрения за заслуги перед городом. Напомним, в прошлом году звание получил руководитель группы «Конар» Валерий Бондаренко.