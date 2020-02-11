«Проведите уборку в мозгах»: мнение политолога об истерии вокруг коронавируса

Политолог Андрей Лавров высказался о ситуации вокруг карантинных центров.

Послушать 00:00

«Сколько страшных гриппов мы видели даже на нашей памяти. Птичий, свиной и прочее. Более того — увидим еще. Что поделаешь. Вирусы мутируют и будут мутировать. А врачи научились искать противоядие и при помощи санитарно-эпидемиологических мер не допускать пандемий. Но при одном условии: если им не мешают. То есть, при отсутствии массовой паники»,

— рассказывает политолог Андрей Лавров.

«Ничуть не в меньшей мере виноваты мы сами, усиленно тиражирующие истерику в социальных сетях. Опомнитесь. Именно паника сегодня — главная угроза. Если грипп проникнет не из Китая, а самостоятельно зародится и мутирует в наших головах, вот тогда никакое государство нас не защитит и никакие врачи не помогут»,

— считает политолог.

«Так что проведите санитарную уборку в своих мозгах, объявите карантин в своих социальных сетях лицам, зараженным вирусом истерии, и не мешайте работать профессионалам. Конец света, как всегда, несколько откладывается. Если мы сами его приходу не поспособствуем»,

— резюмировал Андрей Лавров.

Выходные на Южном Урале действительно выдались неспокойными. Люди в Сосновском районе были так недовольны, что рядом с ними организовали карантинный центр, что вышли на митинг. В результате губернатором Челябинской области было собрано экстренное совещание, а карантинный пункт перенесен в Челябинск. На волне всеобщей паники политолог Андрей Лавров рассказал о ситуации вокруг этих центров.По его словам попытки властей организовать карантинные пункты для жителей Поднебесной были разумны и обоснованны, как с медицинско-профилактической, так и с юридической точки зрения.Но у местных жителей по этому поводу было другое мнение. Как ранее отметил Алексей Текслер, данная ситуация получилось из-за малой информированности населения. И результатом стала массовая паника.Виновных в сложившейся ситуации несколько: это и представители федеральных СМИ, которые страивают ток-шоу, где раскручивают разные домыслы о коронавирусе как тайном оружии.Андрей Лавров порекомендовал успокоиться и не мешать работе профессионалов.Напомним, что в Минздраве заработала горячая линия для постоянной информированности населения о коронавирусе и не только. Телефон горячей линии работает круглосуточно: 8(351)240-15-16.