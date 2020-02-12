Главы муниципалитетов должны быть готовы к диалогу с населением: губернатор высказался об эпидемиологической ситуации в регионе

Проблемой сейчас является недостаточная информированность жителей.

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В регионе создан и действует штаб по профилактике гриппа и ОРВИ, а также оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В связи с превышением эпидемиологического порога в 19 муниципальных образованиях, в том числе и в Челябинске, с прошлой недели образовательные учреждения закрыты на карантин, еще в 11 муниципалитетах школы и классы закрыли выборочно. Вопросы о временном закрытии образовательных учреждений теперь решают главы муниципальных образований. Губернатор отметил, что задача руководителей быть максимально осведомленными в этой сфере и давать ответы жителям на все возникающие вопросы.

«Обращаю особое внимание на необходимость максимально тесного взаимодействие муниципалитетов с областным Министерством здравоохранения и Роспотребнадзора в вопросах профилактики и распространения инфекции, в том числе коронавируса. Важно своевременно и понятным образом информировать население о принятых мерах, разъяснять их смысл и цели. Главы должны на 100% владеть ситуацией, быть готовыми и уметь разговаривать с жителями», — сказал Алексей Текслер.

По поручению главы региона в Министерстве здравоохранения с 10 февраля начала свою работу горячая линия, круглосуточно открыт информационный центр, чтобы на постоянной основе отвечать гражданам на имеющиеся вопросы: 8 (351)240-15-16.

Отметим, что сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ уже пошла на спад, а больных коронавирусом на территории региона нет.