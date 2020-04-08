Проведение выпускных в школах и детсадах будет зависеть от эпидобстановки

На данный момент никаких изменений не предвидится.

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Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, сегодня, 8 апреля, во время пресс-конференции заявил, что на данный момент не ожидается никаких переносов или отмен выпускных вечеров в школах, детских садах и техникумах.

«Посмотрим, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Что-то сейчас решать по этому поводу - не вижу смысла. У нас много таких вопросов, поэтому не будем торопиться. У нас есть время, чтобы принять то или иное взвешенное решение», — рассказал Александр Кузнецов.

Отметим, что традиционно все выпускные вечера проходят начиная с середины июня, после того, как будут сданы все экзамены и получены их результаты.

Напомним, что у министерства образования Челябинской области открыта горячая линия по вопросам дистанционного обучения: 8-351-264-60-95, 8-351-263-63-65.