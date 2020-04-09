Некоторые школьники могут досрочно завершить текущий учебный год

При этом учебные программы перенесутся на следующий.

Послушать 00:00

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы страны ряд рекомендаций и мер для обеспечения образовательного процесса при любых сценариях развития эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусной инфекцией. Каждый регион самостоятельно может решить, следовать этим мерам или же нет.

Так, в школах могут изменить календарный график или же полностью завершить учебный год для всех учащихся с первого по восьмые классы по результатам завершенных четвертей (или триместров), учитывая результаты проведенных в дистанционном формате ВПР.

«При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год», — отмечается в рекомендациях Минпросвещения.

Касательно учеников старшей школы, то здесь регионам рекомендовано обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ. В том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников. Они должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

При этом отмечается, что работа школьных учреждений будет выстраиваться из конкретной эпидситуации. Если она благоприятная, то образовательные заведения могут начинать работу в штатном режиме, но с соблюдением всех профилактических мер: деление класса на группы для сокращения числа учащихся, находящихся в одном помещении и корректировка учебных планов.

Отметим, что до 19 апреля Челябинская область находится в режиме обязательной самоизоляции. Школьники получают образование дистанционно.

Напомним, что у регионального министерства образования открыта горячая линия по всем вопросам, касающимся такого вида обучения: 8-351-264-60-95, 8-351-263-63-65.