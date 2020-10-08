Проведение массовых мероприятий ограничат в Челябинской области

Однако театры и музеи продолжать работать, соблюдая меры предосторожности.

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В Челябинской области частично ограничат проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. С такой просьбой к социально ориентированным некоммерческим организациям обратилось региональное министерство социальных отношений. Под ограничения попадают массовые спортивные, культурные и образовательные мероприятия.

«При этом региональное министерство культуры рекомендовало муниципалитетам не устраивать культурные события в закрытых помещениях. Однако театры и музеи продолжат работу с соблюдением мер безопасности. Так, на спектакли пускают только в масках, зрителей рассаживают в шахматном порядке (кроме пришедших вместе). Музеи можно посетить в индивидуальном порядке или группой до пяти человек», — сообщает bfm74.ru.

Напомним, что ранее в Челябинской области был введен запрет на проведение спортивных мероприятий с детьми до 18 лет. Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.