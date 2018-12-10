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/ Стало известно, на что россияне берут первые кредиты

Стало известно, на что россияне берут первые кредиты

А еще — почему именно эти позиции занимают первые места.
сегодня в 19:06
  |  Общество

Рынок кредитования в России растет, а с ним и число людей, которые брали кредиты хотя бы один раз. Первый кредитный опыт у жителей России, как правило, составляет автоссуда и ипотека, сообщает газета «Известия».

Как показали результаты исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и МФК «Займер», первый кредит на авто берут около 18,45% граждан, еще 18,33% впервые берут ипотеку. 16,72% россиян получают первый опыт, используя кредитную карту. Ссуду наличными в качестве первого кредита получают 11,85%. Впервые же занять у микрофинансовой организации решаются только 3,6% людей.

Это хорошо для экономики — так россияне реализуют отложенный потребительский спрос, то есть покупают товары и услуги. Однако при нынешних кредитных ставках вряд ли это должно стать нормой. В условиях нестабильности закредитованность может привести к проблемам: так уже было в 2014—2015 годах, когда кризис в экономике привел к неплатежам и накоплению безнадежных долгов на балансах банков. — отмечает Андрей Люшин, зампред Локо-банка.

Кроме того, Люшин отметил, почему в результатах исследования лидируют именно ипотеки и автокредиты. Эксперт заявил, что их чаще всего оформляют люди достаточно обеспеченные, чтобы не брать долг на мелкие покупки.

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