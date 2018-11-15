/ Сенатор и взрослый омбудсмен объяснили, как справиться с долгами по кредитам

Человек может объявить себя банкротом.

У жителей Челябинской области очень много кредитов. 40% из них — ипотечные. Это самый опасный вид банковского займа, ведь суммы большие, выплачивать месячную часть нужно регулярно. Однако нередки случаи, когда глава семьи лишается работы и источника дохода, а супруга не может обеспечивать семью, находясь в декрете. Выход из такой ситуации есть. Однако финансовая неграмотность жителей региона мешает воспользоваться шансом на спасение своего бюджета. В особой опасности пенсионеры.

В рамках программы по старшему поколению мы провели обучение более 1000 человек серебряного возраста. Провели порядка 40, точная цифра — 42 онлайн-семинара. Тут механизм у нас уже работает, занимаемся финансовой грамотностью пожилых людей. — сообщил сайту «Первый областной» сенатор, представитель законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации Олег Цепкин.

О том, как справиться с банкротством, эксперты рассказали во время пресс-конференции в стенах медиахолдинга ОТВ. Посмотреть ее можно в записи на сайте 1obl.tv.

Кстати, человек, которому нечем выплачивать кредит, может объявить себя банкротом. То же работает при большой задолженности перед государством, например, при неоплаченных коммунальных услугах. Физлицам, прежде чем паниковать, нужно обратиться к Уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой и познакомиться с проектом «Банкротство в подарок».