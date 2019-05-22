/ Процедуру предполетного досмотра инвалидов могут упростить

Данную возможность прорабатывает Минтранс России.

В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов. Данную возможность, как сообщают «Известия», проработает Минтранс совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов.



Проверять пассажиров смогут вне терминала — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Предполагается, что это позволит сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности. Персонал воздушных гаваней, работающий с инвалидами, будет проходить особое обучение. Отмечается также, что аэропортам придется закупить дополнительное оборудование. — сообщают «Известия».

Эксперты считают, что современные техсредства позволяют проводить любые проверки безопасности, не поднимая пассажира с коляски. Однако при упрощенном досмотре могут возникнуть проблемы с осмотром колясок с электродвигателями и аккумуляторами. Для этого аэропортам придется закупить дополнительное оборудование и нанять компетентных сотрудников.