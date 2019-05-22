Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.54 +0.05 71.97 +0.01
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Процедуру предполетного досмотра инвалидов могут упростить

Процедуру предполетного досмотра инвалидов могут упростить

Данную возможность прорабатывает Минтранс России.
сегодня в 18:15
  |  Общество

В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов. Данную возможность, как сообщают «Известия», проработает Минтранс совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов.

Проверять пассажиров смогут вне терминала — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Предполагается, что это позволит сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности. Персонал воздушных гаваней, работающий с инвалидами, будет проходить особое обучение. Отмечается также, что аэропортам придется закупить дополнительное оборудование. — сообщают «Известия».

Эксперты считают, что современные техсредства позволяют проводить любые проверки безопасности, не поднимая пассажира с коляски. Однако при упрощенном досмотре могут возникнуть проблемы с осмотром колясок с электродвигателями и аккумуляторами. Для этого аэропортам придется закупить дополнительное оборудование и нанять компетентных сотрудников.

Происшествия
Автомобилист-инвалид и пешеход подрались в центре Челябинска
14.05.2019
Автомобилист-инвалид и пешеход подрались в центре Челябинска
Происшествия
Южноуралец в эфире «Пусть говорят» сознался, что сделал жену инвалидом
17.04.2019
Южноуралец в эфире «Пусть говорят» сознался, что сделал жену инвалидом
Общество
Глава Минсоцотношений посетила воспитывающего дочь-инвалида ветерана войны в Чечне
02.04.2019
Глава Минсоцотношений посетила воспитывающего дочь-инвалида ветерана войны в Чечне
Общество
Подростка-инвалида со льготным проездным заставили расплатиться «наличкой» в Миассе
01.04.2019
Подростка-инвалида со льготным проездным заставили расплатиться «наличкой» в Миассе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Застройка озера в Челябинской области стала причиной недовольства местных жителей
сегодня в 19:47
Застройка озера в Челябинской области стала причиной недовольства местных жителей
Культура
Директор Эрмитажа заявил, что современного искусства не существует
сегодня в 18:38
Директор Эрмитажа заявил, что современного искусства не существует
Общество
Процедуру предполетного досмотра инвалидов могут упростить
сегодня в 18:15
Процедуру предполетного досмотра инвалидов могут упростить
Общество
Больше скверов появится в Советском районе Челябинска летом
сегодня в 18:05
Больше скверов появится в Советском районе Челябинска летом
Общество
Об отсутствии межнациональных конфликтов в Челябинской области доложил Алексей Текслер
сегодня в 17:59
Об отсутствии межнациональных конфликтов в Челябинской области доложил Алексей Текслер
Происшествия
Собаку выбросили с балкона в Челябинске
сегодня в 17:23
Собаку выбросили с балкона в Челябинске
Хоккей
Артем Пеньковский рассказал о подготовке к новому сезону
сегодня в 17:21
Артем Пеньковский рассказал о подготовке к новому сезону
Хоккей
Карьеру завершил именитый тренер школы «Трактор» Владимир Глинкин
сегодня в 16:39
Карьеру завершил именитый тренер школы «Трактор» Владимир Глинкин
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6