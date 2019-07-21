Авиакомпания «Победа» запускает рейс между Санкт-Петербургом и Челябинском

Новое направление появилось в зимнем расписании полетов.

Авиакомпания «Победа» анонсировала зимнее расписание. Продажа билетов по новому расписанию уже открывается, сейчас можно приобрести билеты по новым направлениям. В их числе рейсы из Санкт-Петербурга в Челябинск.



«В числе новинок рейсы из Санкт-Петербурга в Новосибирск, Пермь, Челябинск. В ближайшее время „Победа“ анонсирует новые направления полетов, в числе которых будут не только международные маршруты, но и популярные российские направления», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Стоимость первых авиабилетов «Победы» из Челябинска в Санкт-Петербург — от 4100 рублей.



Отметим, что зимнее расписание будет действовать с 27 октября до 28 марта 2020 года. В нем будет около 85 направлений полетов.

