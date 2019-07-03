В Челябинске инвалиду отказались оплатить ремонт кресла-коляски

На защиту прав мужчины встала прокуратура.

В Челябинске инвалид не смог самостоятельно добиться положенной ему компенсации за ремонт коляски. По состоянию здоровья мужчина нуждался в специальном устройстве, с электроприводом. Работает оно на аккумуляторных гелевых батареях. Комплект инвалид приобрел за свой счет, потратив 17 тысяч рублей, а после получил отказ из Фонда социального страхования — оплачивать ремонт кресла-коляски учреждение не стало. Батареи, объяснили жителю Челябинска, в список средств реабилитации не входят.

«Вместе с тем аккумуляторы являются составляющей частью инвалидной коляски, в их отсутствие функциональное предназначение инвалидной коляски теряет свое значение как механической средство передвижения. Прокурор обратился в суд с требованиями признать незаконным бездействие Государственного учреждения — Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и взыскать с государственного учреждения в пользу заявителя компенсацию за самостоятельно произведенный ремонт технического средства реабилитации», — сообщили сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Доводы прокуратуры суд счел достаточными, согласился с ними и обязал выплатить компенсацию инвалиду 1 группы.