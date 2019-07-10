В России людям с ограниченными возможностям предоставят бесплатную парковку

Госдума приняла закон, упрощающий людям с ОВЗ процедуру получения мер соцподдержки.

Людям с ограниченными возможностями здоровья будут смогут пользоваться бесплатными парковочными местами. Данная поправка, внесенная «Единой Россией», была учтена в принятом Госдумой законе, который упростит процедуры получения соцподдержки для людей с ВОЗ.

Государственные органы смогут принимать решения о предоставлении права бесплатной парковки на основании сведений из общероссийского электронного реестра инвалидов.

«Данный Федеральный реестр позволяет наладить межведомственное взаимодействие. Одним из примеров такого межведомственного взаимодействия являются вопросы совершенствования предоставления права инвалиду на бесплатное использование мест на парковках общего пользования независимо от города проживания», — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.

Благодаря Федеральному реестру, человек с ОВЗ может претендовать на бесплатную парковку в любом регионе России. К тому же, через личный кабинет можно будет самостоятельно добавлять информацию о транспорте, который используют люди с ОВЗ.

«Так как человек может поменять транспортное средство, у него будет возможность внести в Федеральный реестр сведения о нем. Тем самым мы исключим такую ситуацию, когда инвалида автоматически штрафуют при видеофиксации, потому что сейчас система фиксации нарушений не видит знак „Инвалид“, а видит только номерной знак автомобиля», — подчеркнул Михаил Терентьев.

В дальнейшем Федеральный реестр можно будет использовать для более удобного предоставления людям муниципальных и государственных услуг. Например, им можно будет не носить с собой справку об инвалидности, вся необходимая информация будет содержаться в реестре.

