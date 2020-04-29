Противочумные костюмы, которые изготавливают в Миассе, доставляют по всей России

Они обеспечивают полную защиту человека.

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В Миассе каждый день производят защитные костюмы из противочумного материала. Готовые изделия позволяют полностью защитить кожные покровы, органы дыхания и зрения. В день изготавливают от 50 до 100 комплектов, каждый может быть эффективен до сотни циклов использования.

«Костюмы разрабатывались совместно с 37 ведущими научно-исследовательскими институтами Российской Федерации, в том числе структур Роспотребнадзора и Минздрава. Конечными потребителями могут являться как медики, так и лабораторные сотрудники, изучающие COVID-19. Поставки на данный момент только на отечественный рынок, поскольку в РФ действуют ограничения на экспорт. У нас большая дистрибьюторская сеть, практически в каждом регионе РФ она представлена и костюмы поставляются в учреждения Минздрава», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор лаборатории технологической одежды в Миассе Александр Тараканов.

Готовый костюм не требует дополнительных мер защиты. Он изготовлен так, что все его части взаимодействуют между собой, чтобы обеспечить максимальную защиту человека.