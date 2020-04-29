Коронавирусом заболели четыре сотрудника Минздрава Челябинской области

Трое из них были госпитализированы.

Послушать 00:00

Коронавирус был выявлен у четверых сотрудников Министерства здравоохранения Челябинской области. Трое из них госпитализированы, один находится дома, заявил глава региона Алексей Текслер.



Губернатор отметил, что сотрудники минздрава, как и врачи, в данный момент трудятся на передовой, поэтому они подвергаются потенциальной опасности. Алексей Текслер подчеркнул, что работники министерства постоянно тестируются, однако в ведомстве выявили заболевших.

«На данный момент в областном минздраве выявлено четыре заболевших сотрудника с Covid-19. Трое госпитализированы, один на домашнем лечении. Отработан круг контактов, проведена дезинфекция помещения минздрава. Контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию. Те режимы, которые у нас работают относительно других организаций, работают и в минздраве», — сообщил Алексей Текслер.

Напомним, что по официальным данным в Челябинской области подтверждено 499 случаев Covid-19, 67 из которых были зарегистрированы в прошедшие сутки. 54 человека вылечились от заболевания за весь период пандемии, еще 4 скончались.