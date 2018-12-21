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/ Челябинки призывают горожан отказаться от проведения «Марша Матерей»

Челябинки призывают горожан отказаться от проведения «Марша Матерей»

Вопросы экологии можно решать спокойно и цивилизованно.
сегодня в 19:03
  |  Общество

Отказаться от проведения «Марша матерей» призывают горожан челябинки. Так, одна из жительниц города Ксения Кокорина предлагает решить накопившиеся у активистов вопросы цивилизованным путем.

Я резко негативно отношусь к подобной форме общения с властями. Всегда можно договориться. И нужно! Они же собираются с детьми идти? А сейчас холодно, ходит ротавирус. Столько школ на карантинах по болезни, садики. Ну такие моменты есть, более важные, чем тащить ребенка в -20 с лишним, когда можно попытаться договориться. Лучше, наверное, сесть за круглый стол. Я не особо сильна в терминах и названиях аппаратов, которые работают, но лучше садиться за круглый стол с администрацией, с прокуратурой, с теми, кто у нас отвечает за экологию. Разговаривать, доносить и высказывать свои проблемы, и слушать, что скажут вам. В первую очередь мы все дышим одним воздухом, и администрация, и все вокруг. Никто не дышит отдельным воздухом. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель социальных проектов НКО «Союз партнеров потребительского рынка» Ксения Кокорина.

А вот некоторые челябинцы и вовсе — ни о каком «Марше матерей» не слышали. Как, например, председатель совета женщин Курчатовского района Ольга Дружкова. Женщина, хоть сама и общественник, решать накопившиеся вопросы шествием — не советует.

Просто я тоже занимаюсь общественной деятельностью, но именно благотворительностью, а не какими-то митингами. Никогда в это не вникала! — сообщила «Первому областному» председатель совета женщин Курчатовского района Ольга Дружкова.

По их мнению челябинок, решить экологические вопросы, которым якобы и будет посвящена акция, можно спокойно. Например, как это было сделано на встрече Владимира Елистратова с экоактивистами, прошедшей накануне, 20 декабря, в горадминистрации.

Мы, конечно, не решили все вопросы экологии в Челябинске, но хотя бы вошли в нормальный диалог. Одно из принятых решение — создание рабочей группы, которая продолжит эту работу. — рассказал «Первому областному» врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Отметим, в воскресенье в Челябинске должен пройти «Марш матерей». Акция затрагивает проблемы экологии Челябинска. Ее активно анонсируют в социальных сетях активисты движений «Стоп-ГОК» и «Челябинск, дыши». Напомним, именно они 12 декабря устроили стихийный массовый прием у временно исполняющего обязанности главы города Владимира Елистратова в День Конституции. Это свидетельствует о том, что у шествия может быть политический подтекст.

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