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/ «Вошли в нормальный диалог»: Владимир Елистратов обсудил вопросы экологии с челябинскими общественниками

«Вошли в нормальный диалог»: Владимир Елистратов обсудил вопросы экологии с челябинскими общественниками

Одно из принятых решений встречи — создание рабочей группы по вопросам экологии.
сегодня в 21:00
  |  Общество

Владимир Елистратов, временно исполняющий обязанности главы Челябинска, встретился сегодня, 20 декабря, с представителями экологических общественных движений. Пришли 7 человек. Общественники обсудили 12 инициатив, переданных мэрии неделю назад. На самые сложные вопросы экоактивистов отвечал министр экологии Сергей Лихачев, который также присутствовал на встрече.

Так, в списке оказались весьма необычные предложения, например, объявление режима ЧС в Челябинске, что невозможно по действующим нормативным актам. Еще общественники предложили установить приточную вентиляцию с фильтрами во всех школах и больницах, однако сделать это не позволяет закон. Эвакуации населения, как предлагали экоактивисты, тоже не будет, так как риска химического и биологического заражения людей попросту нет. Впрочем, были и другие вопросы — конструктивные: расширение мониторинга за состоянием воздуха, разработка плана по снижению выбросов предприятий за день до объявления неблагоприятных метеоусловий, обеспечения общественного наблюдения за полигонами, Коркинским разрезом и озером Курочкино. Их обсудили детально.

Мы, конечно, не решили все вопросы экологии в Челябинске, но хотя бы вошли в нормальный диалог. Одно из принятых решение — создание рабочей группы, которая продолжит эту работу. — рассказал «Первому областному» врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Теперь в городе появятся еще 7 общественных инспекторов по экологии.

Отметим, решение о проведении закрытой встречи было принято после того, как 12 декабря группа экоактивистов ворвалась в мэрию. Они требовали встречи с Владимиром Елистратовым, который вел личный прием в честь Дня Конституции. Поговорить с врио главы города челябинцам удалось, но беседа получилась короткой, поэтому подробнее обсудить интересующие представителей экологических общественных движений вопросы договорились отдельно.

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