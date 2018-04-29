/ Мэр Челябинска привел в порядок территорию у мемориала «Скорбящие матери»

Городская администрация участвует в весенних субботниках.

К общегородскому субботнику, с 1 апреля продолжающемуся в Челябинске, присоединился Евгений Тефтелев. Градоначальник вместе с другими сотрудниками администрации 28 апреля отправился на улицу Блюхера. Сообща чиновники привели в порядок территорию возле мемориала «Скорбящие матери».

Мы ждали, когда погода позволит нам провести субботник. Мемориал должен быть приведен в порядок к знаменательному празднику — Дню Победы. Здесь пройдут мероприятия, на которых будут чествовать ветеранов ВОВ, и тех, кто отдал жизнь за светлое настоящее. Здесь порядок наводит социальный блок Администрации, все управления во главе с начальниками вышли на уборку.

— рассказал Евгений Тефтелев.

Администрация уже выходила на городские улицы 26 апреля. Тогда чиновники убрали береговые зоны водоемов, парки и скверы. Массовые субботники пройдут также 3, 4 и 5 мая — перед Днем Победы.