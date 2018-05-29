/ Южноуральского предпринимателя отправили под суд за торговлю «просрочкой»

Бизнесмену предстоит заплатить штраф.

Продукты с истекшим сроком годности и без необходимых маркировок, подтверждающих качество и безопасность, обнаружили в одном из магазинов на улице Октябрьской в Карталах. Нарушения нашли по время прокурорского надзора.

Такая торговля противоречит действующему законодательству. В связи с этим бизнесмена отправили под суд.

По результатам проверки в арбитражный суд направлено заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности по статье 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушения требований технических регламентов при реализации продукции. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

В итоге опасные продукты сняли с продажи. Предпринимателю-нарушителю предстоит заплатить штраф в 20 тысяч рублей.