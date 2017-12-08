/ Торговая сеть подследственного экс-губернатора уйдет из Челябинска

﻿На места «Проспекта» придут федеральные торговые сети.

Челябинская торговая сеть «Проспект», связанная с бывшмм губернатором региона Михаилом Юревичем, в скором времени может покинуть южноуральскую столицу. Руководство компании ведет переговоры о сдаче в аренду 12 своих магазинов. Об этом сообщила представитель компании Юлия Бобылева.

Розничная сеть магазинов «Проспект» ведет процесс переговоров о сдаче объектов в аренду. Мы хотим особо подчеркнуть, что никакой речи о продаже объектов на сегодняшний день не идет. В какие сроки закончится процесс переговоров, прогнозировать пока сложно, это может произойти через три дня, это может произойти через полгода, потому что рынок диктует определенные правила и условия. Но объекты интересные, расположенные в интересных местах. Прибыльный бизнес имеет своих покупателей. И мы думаем, что процесс завершится очень успешно, потому что интерес к объектам есть. — рассказала Юлия Бобылева.

Кто может зайти на место «Проспекта», в компании не озвучили, однако отметили, что в переговорах участвуют федеральные сети. По предварительной информации, это будет кто-то из 5 основных ритейлеров.

Понятно, что в этом формате может быть «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», вряд ли это «Дикси», последний возможный формат — это «Минилента» или «Лента супер», как они называются. Но для «Ленты супер» не везде хватает площади для того, чтобы соблюсти именно формат. Конечно, локальной сети весьма сложно конкурировать с ними, потому что это уровень наценки федеральной закупки, это и уровень менеджмента, это и уровень качества, и прочие стандарты, которые гораздо легче поддерживать на 3 тысячах магазинах, чем на 12. У «Проспектов» шикарные местоположения, шикарные локации по Челябинску, здесь можно только поаплодировать команде «Проспекта», потому что точки действительно все «вкусные». — цитирует гендиректора компании «IBC-Недвижимость» Станислава Ахмедзянова радио «Business FM Челябинск».

Напомним, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич сейчас находится за границей. В России против него возбуждено уголовное дело. По версии следователей, экс-глава области систематически получал взятки от министра здравоохранения области Виталия Тесленко — 26 миллионов рублей. Также Юревича заподозрили в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева с целью распространения ложных сведений о председательстве Челябинского областного суда. В доме бывшего главы региона проводились обыски. Сейчас, экс-губернатор объявлен в международный розыск. По данным его защиты, Юревич в настоящее время проходит лечение у онкогематолога в Лондоне. Михаил Юревич заочно арестован на 2 месяца. Позднее СУ СКР возбудило еще одно уголовное дело в отношении Михаила Юревича. На этот раз он оказался подозреваемым в получении взятки в сумме не менее 3,4 миллиарда рублей.