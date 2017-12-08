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/ Торговая сеть подследственного экс-губернатора уйдет из Челябинска

Торговая сеть подследственного экс-губернатора уйдет из Челябинска

﻿На места «Проспекта» придут федеральные торговые сети.
сегодня в 16:09
  |  Общество

Челябинская торговая сеть «Проспект», связанная с бывшмм губернатором региона Михаилом Юревичем, в скором времени может покинуть южноуральскую столицу. Руководство компании ведет переговоры о сдаче в аренду 12 своих магазинов. Об этом сообщила представитель компании Юлия Бобылева.

Розничная сеть магазинов «Проспект» ведет процесс переговоров о сдаче объектов в аренду. Мы хотим особо подчеркнуть, что никакой речи о продаже объектов на сегодняшний день не идет. В какие сроки закончится процесс переговоров, прогнозировать пока сложно, это может произойти через три дня, это может произойти через полгода, потому что рынок диктует определенные правила и условия. Но объекты интересные, расположенные в интересных местах. Прибыльный бизнес имеет своих покупателей. И мы думаем, что процесс завершится очень успешно, потому что интерес к объектам есть. — рассказала Юлия Бобылева.

Кто может зайти на место «Проспекта», в компании не озвучили, однако отметили, что в переговорах участвуют федеральные сети. По предварительной информации, это будет кто-то из 5 основных ритейлеров.

Понятно, что в этом формате может быть «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», вряд ли это «Дикси», последний возможный формат — это «Минилента» или «Лента супер», как они называются. Но для «Ленты супер» не везде хватает площади для того, чтобы соблюсти именно формат. Конечно, локальной сети весьма сложно конкурировать с ними, потому что это уровень наценки федеральной закупки, это и уровень менеджмента, это и уровень качества, и прочие стандарты, которые гораздо легче поддерживать на 3 тысячах магазинах, чем на 12. У «Проспектов» шикарные местоположения, шикарные локации по Челябинску, здесь можно только поаплодировать команде «Проспекта», потому что точки действительно все «вкусные». — цитирует гендиректора компании «IBC-Недвижимость» Станислава Ахмедзянова радио «Business FM Челябинск».

Напомним, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич сейчас находится за границей. В России против него возбуждено уголовное дело. По версии следователей, экс-глава области систематически получал взятки от министра здравоохранения области Виталия Тесленко — 26 миллионов рублей. Также Юревича заподозрили в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева с целью распространения ложных сведений о председательстве Челябинского областного суда. В доме бывшего главы региона проводились обыски. Сейчас, экс-губернатор объявлен в международный розыск. По данным его защиты, Юревич в настоящее время проходит лечение у онкогематолога в Лондоне. Михаил Юревич заочно арестован на 2 месяца. Позднее СУ СКР возбудило еще одно уголовное дело в отношении Михаила Юревича. На этот раз он оказался подозреваемым в получении взятки в сумме не менее 3,4 миллиарда рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

com
19:35, 08.12.2017
1.«Ашан» (Франция),
2.«О’кей» (Люксембург),
3. «Пятёрочка» (Нидерланды),
4. «Перекресток» (Нидерланды),
5. «Карусель» (Нидерланды),
6. «MetroCash&Carry» (Германия),
7. «Лента» (Британские Виргинские острова),
8. «Глобус» (Кипр),
9. «Билла» (Австрия),
10. «Зельгрос» (Германия),
11. «Leroy Merlin» (Франция),
12. «Магнит» (Кипрский офшор Lavreno Ltd.),
13. «Копейка» (Нидерланды),
14. «Мы» (Нидерланды),
15. «Меркадо суперцентр» (Нидерланды),
16. «Корзинка» (Нидерланды»,
17. «Патэрсон» (Нидерланды),
18. «Народный» (Нидерланды),
19. «Симбирка» (Нидерланды),
20. «Провиант» (Нидерланды),
21. «Ярмарка» (Нидерланды),
22. «Тройка» (Нидерланды),
23. «Семья» (Нидерланды),
24. «Экономная семья» (Нидерланды),
25. «Мир продуктов» (Нидерланды),
26. «А5» (Нидерланды),
27. «Spar» (Нидерланды),
28. «Универсам» (Нидерланды),
29. «Тамерлан» (Нидерланды),
30. «Покупочка» (Нидерланды).
31. «Дикси» (Нидерланды).

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