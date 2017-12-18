/ Министры региона и главы муниципалитетов выступят с итоговыми отчетами в эфире 1obl.tv

Смотрите прямую трансляцию заключительного совещания Бориса Дубровского.

Итоги уходящего года в сфере ЖКХ , культуры и самоуправления подводит правительство Челябинской области. С отчетами перед губернатором Борисом Дубровским выступят, заместители главы региона, областные министры и их заместители. Откроет совещание вице-губернатор Сергей Шаль с информацией о готовности муниципальных образований к отопительному сезону и расчетах предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы.

Продолжит совещание министр культуры области Алексей Бетехтин с докладом о результатах независимой оценки учреждений культуры по итогам работы в 2017 году. Независимая оценка работы социальных учреждений области (здравоохранения, образования, соцобеспечения и культуры) ежегодно проводится по всей стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Завершит совещание первый заместитель министра экономического развития Наталья Лугачёва, темой ее выступления станут итоги внедрения проектного управления в Челябинской области в 2017 году. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Совещание будет транслировать в онлайн-режиме на сайте 1obl.tv. Также трансляция пройдет во всех социальных сетях в официальных группах сайта «Первый областной».



Совещание начнется 19 декабря в 10:00.