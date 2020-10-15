Ирина Гехт: «Челябинская область находится на 16 месте по заболеваемости коронавирусом в России»

Первый заместитель губернатора Челябинской области рассказала, в каких районах наиболее высокий прирост заболеваемости COVID-19.

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В Челябинской области сегодня, 15 октября, проходит заседание оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ, а также по предупреждению распространения COVID-19. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала об эпидемиологической ситуации на территории региона.

«Эпидситуация по COVID-19 на территории региона сейчас напряженная. Среди других регионов Челябинская область занимает 16 место по количеству заболевших и 9 место по численности населения на 1 января 2020 года. В сравнении с темпами по РФ, прирост заболевания в регионе ниже, однако мы должны сохранять осторожность, чтобы снизить его. Мы сохраняем свободный коечный фонд — 35%, в случае необходимости сможем его развернуть. В сутки проводится около 6,5 −7 тысяч тестирований», — прокомментировала ситуацию первый вице-губернатор.

С сентября 2020 года в России наблюдается повторный рост заболеваемости COVID-19. В Челябинской области подъем заражения новой коронавирусной инфекции зафиксировали с 21 сентября. Это обусловлено тем, что южноуральцы вернулись из отпусков, дети отправились в школы, кроме того, заболеваемости способствуют и сезонные болезни, а также осенняя погода.

«Наиболее высокий подъем заболеваемости зафиксирован в крупных населенных пунктах: Челябинск, Магнитогорск, Миасс и др. Наименьшие показатели распространения COVID-19 наблюдаются в Уйском, Увельском районах и Карабаше. Увеличился процент прироста за сутки в Копейском городском округе, Коркинском, Пластовском, Ашинском и Снежинском районах. Отдельно отмечу, что в Коркинском районе крайне низкий уровень соблюдения масочного режима, на картин закрыт целый колледж. Прослеживается корреляция между соблюдением норм и уровнем заболеваемости», — подчеркнула Ирина Гехт.

На данный момент в Челябинской области не зафиксировано крупных очагов в медицинских учреждениях и на крупных производствах, как это было весной.

Наиболее часто заражаются новой коронавирусной инфекцией люди от 18 до 64 лет — 75%, 18% — люди от 65 и старше, 5% — дети от 7 до 17 лет, и 2% — дети от 0 до 6 лет.