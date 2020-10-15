В детской урологии ОКБ № 3 развернут дополнительные ковидные койки

Само отделение переедет в ЧОДКБ.

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В Челябинске детское хирургическое отделение урологии ОКБ № 3 переводят в ЧОДКБ. На его месте будут развёрнуты дополнительные койки для лечения больных коронавирусом. Информацию об этом в четверг, 15 октября, сайту «Первый областной» подтвердила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.



«Ее не закрывают, а переводят в областную детскую больницу. Что вполне логично», — рассказала сайту «Первый областной» первый замгубернатора Ирина Гехт.

Напомним, сейчас на Южном Урале под ковид перепрофилировано 23% коек, а около 17% врачей работают на госпитальных базах. Ситуация в Челябинской области, по словам Ирины Гехт, не является уникальной и свойственна для всей страны. Первый вице-губернатор подчеркнула, что в текущих условиях приоритет должен отдаваться многопрофильным больницам. Они должны быть оснащены полным спектром потенциально необходимого оборудования и мультидисциплинарными бригадами врачей.

Согласно официальной статистике министерства здравоохранения регина, суточный прирост больных коронавирусом в регионе составил 107 человек. Общее число заболевших за весь период пандемии возросло до 18 182 южноуральцев. Лечение в больницах продолжают 3 748 человек.