Проштрафились на 220 тысяч: южноуральские полицейские проверили общежития

Им помогали сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

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Южноуральские сотрудники полиции при поддержке ОМОН и Управления Росгвардии по Челябинской области массово проверили общежития, расположенные в Челябинске, Миассе, Златоусте, Троицке, Магнитогорске и в Сосновском районе.

Всего было проверено более трёх тысяч граждан, а в дежурные части для дополнительных разбирательств о причастности к совершённым правонарушениям доставлено 126 человек. Также было выявлено одно лицо, находящееся в федеральном розыске.

Помимо этого, 9 подростков было помещено в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В ходе проверки также были выявлены 10 жителей Челябинской области, которые зарегистрировали в своих квартирах иностранных граждан без намерения предоставить им жильё и поставили их на миграционный учет.

«По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322.2 (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Все граждане сняты с миграционного и регистрационного учёта», — сообщила Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении четырёх иностранцев судебными органами было принято решение о выдворении их за пределы России с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Также при проверках было пресечено 125 административных нарушений. Всем нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму более 220 тысяч рублей.