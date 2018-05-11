/ Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме

Технологию предлагают использовать при подготовке проектов к саммиту ШОС.

3D технологии покорили гостей выставки Chelbuild-2018. Челябинское рекламное агентство «Аист» показало, что город в объемной проекции может уместиться в одном бумажном буклете, если использовать смартфон. Достаточно навести камеру на изображение — и оно оживет. Челябинцы уже создают такие буклеты для строительных компаний, возводящих в южноуральской столице дома. Можно осмотреть со всех сторон строение, увидеть планировку и даже организовать себе рум-тур. В планах у создателей сотрудничество с правительством.

Мы создавали пространство дополненной реальности на российско-китайском ЭКСПО и на ЭКСПО в Астане, работая на стенде Челябинской области. Хотелось бы создать такие же проекты, связанные с ШОС и БРИКС. Чтобы можно было «погулять» по новой набережной и осмотреть конгресс-холл. Это было бы не только интересно, но и очень полезно. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель агентства «Аист» Артем Инглин.

Отметим, что рекламно-производственная группа «Аист» выступала на Уральском строительном форуме, который принимает Челябинск с 8 по 11 мая. В рамках форума проводится также передовая строительная выставка.