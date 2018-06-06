/ В Челябинске обсудят экономическое сотрудничество между Россией и Кыргызстаном

Южному Уралу доверили проведение Седьмого межрегиональной конференции двух стран.

Челябинск становится центром международных мероприятий. В середине июня южноуральская столица принимает Седьмую российско-киргизскую конференцию. Это событие важное для региона, потому что площадкой для проведения мероприятия Челябинская область стала впервые. С такой инициативой полгода назад выступил губернатор Борис Дубровский, Президент Р Ф идею поддержал.

На конференцию в Челябинск приедут представители федеральных и республиканских органов власти, представители неправительственных организаций, экспертного и делового сообществ, СМИ.

Программа Конференции включает проведение четырех круглых столов на актуальные темы двустороннего сотрудничества, пленарное заседание «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики» с участием руководителей органов власти двух государств, выставку-ярмарку продукции киргизского производства и южноуральских предпринимателей. На полях мероприятия состоится биржа контактов для представителей деловых кругов, а также подписание двусторонних документов. — прокомментировали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция состоится в отделе «Radisson Blu» 15 июня. Чтобы принять в ней участие, нужно заполнить форму регистрации ЗДЕСЬ.

Напомним, что сотрудничество с Кыргызстаном для Челябинской области актуально, поэтому правительство сейчас рассматривает инициативу запуска регулярного прямого рейса из Челябинска в Бишкек.