Прошло уже 67 дней с момента заражения первого пациента COVID-19 в Челябинской области

Региональный Минздрав собрал статистику по заболеваемости.

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В Челябинской области еще 21 марта был зарегистрирован первый заболевший COVID-19. С тех пор прошло 67 дней. За это время 13 человек скончались от новой коронавирусной инфекции. Еще 18 человек погибли от своих основных заболеваний, при этом, коронавирус стал сопутствующим.

За апрель в Челябинской области заразился 541 человек, в мае, на 26 число, уже 1815 человек «подхватили» инфекцию.

«Для оказания своевременной медицинской помощи оперативно была проведена переподготовка специалистов, развернуто 2537 оборудованных коек. Досрочно развернуто ещё 405 коек для долечивания», — отмечают в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Тестирование прошли уже 136 тысяч 221 человек, за день делается более 3 тысяч тестов на коронавирус. Жители могут задавать интересующие их вопросы по номеру горячей линии, специалисты которой ответили уже на 32 тысячи звонков.

Напоминаем, что сейчас на территории региона все еще действует масочный режим, а также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Все еще запрещена работа ТРК, кафе, ресторанов, ночных клубов, санаториев и проведение массовых мероприятий. Пожилых людей просят строго соблюдать режим самоизоляции, а все, кто прилетает из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга должны соблюдать карантин на срок в 14 дней.