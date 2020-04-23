Что делать южноуральцу, если разрядился телефон, а номер пропуска не запомнил?

Пока эта система не введена, но нужно знать, что делать в экстренных случаях.

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В Челябинской области сегодня, 23 апреля, презентовали пропускную систему, специально разработанную из-за пандемии коронавирусной инфекции. Подробнее о ней рассказал вице-губернатор Виктор Мамин.

Электронный пропуск будет состоять из одиннадцати цифр. Поэтому при выходе из дома нужно будет иметь при себе этот пин-код и обязательно документы, удостоверяющие личность. По вашему пропуску полиция через планшет получит всю информацию о причинах прерывания режима самоизоляции.

При этом Виктор Мамин пояснил, что персональный код должен быть всегда вам доступен, даже если телефон разрядится.

«Если телефон у вас разрядился, а пропуск только в нем, то данная ситуация полностью совпадает примерно с таким случаем, когда у вас есть водительские права, но вы забыли их дома. Документы на прерывание режима самоизоляции должны быть при вас — это ваша обязанность. Поэтому либо запоминаете пин-код, либо распечатываете его, либо же ищите возможность зарядить телефон», — подчеркнул Виктор Мамин.

Напомним, что на данный момент пропускную систему в Челябинской области еще не ввели, сейчас идет тестирование системы. И вводить ее будут лишь при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе.