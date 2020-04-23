Прибывшие в Челябинскую область из других регионов первое время смогут передвигаться без пропуска

Затем они будут должны получить разрешение.





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В случае введения пропускного режима в Челябинской области приезжающие на Южный Урал из других регионов смогут проехать без него только один раз, по первому прибытию. Об этом сегодня, 23 апреля, рассказал первый заместитель губернатора Виктор Мамин.



По его словам, данная мера необходима, чтобы не усложнять процедуру для прибывающих граждан. Однако уже находясь на территории области они должны получить пропуск и передвигаться наравне с жителями региона.

«Те, кто приезжают из других регионов могут осуществлять первое прибытие без пропуска, мы это пропишем, чтобы упростить им жизнь. В дальнейшем они должны перемещаться так же, как и все граждане. Режим устанавливается на территории, любой человек, находящийся на территории, должен будет соблюдать эти правила»,— сказал Виктор Мамин.

Напомним, о готовности ввести пропускной режим в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сегодня, 23 апреля, на брифинге рассказал первый заместитель губернатора Виктор Мамин. Идентификация будет проходить через Госуслуги. Сам пропуск будет представлять из себя пин-код из 11 цифр. Он будет выдаваться бесплатно и даст возможность гражданам старше 14 лет перемещаться как на личном, так и общественном транспорте. Для детей младше этого возраста пропуска не предусмотрены, так как они должны покидать место самоизоляции только с родителями.