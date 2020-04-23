57 человек заболело коронавирусом за прошедшие сутки в Челябинской области

Самый крупный очаг инфекции — в больнице Златоуста.

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В Челябинской области зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки инфицированных Covid-19 стало больше на 57 человек.



Самый большой очаг заражения зафиксирован в Златоусте, где заболело 44 человека. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«За последние сутки у нас резкий прирост заболевших коронавирусом. 57 новых зараженных, 44 — очаг в корпусе горбольницы № 1 в Златоусте. Массовое распространение инфекции — в следствие ошибок оказания медпомощи. Роспотребнадзор проводит расследование. Будут и другие случаи, максимальные анализы взяли у пациентов, медиков. Корпус закрыт на карантин. Туда направятся врачи из областных больниц для оказания пациентам помощи», — сказал Алексей Текслер.

Таким образом общее число заболевших за всё время пандемии составило 173 человека. Отметим, что за всё время пандемии Covid-19 в регионе вылечилось 43 пациента с коронавирусом. Два человека, у которых вирус был сопутствующим заболеванием, скончались.