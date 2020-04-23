Пешеходы в Челябинской области смогут дойти до работы без цифрового пропуска

Несмотря на это, при себе необходимо иметь паспорт и справку.

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Для того, чтобы дойти от места жительства до работы пешком не потребуется цифровой пропуск. Однако, несмотря на это, при себе необходимо будет иметь паспорт и справку от работодателя. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.



Пешеходам цифровой пропуск не нужен, подчеркнул первый замгубернатора. Однако при этом человек должен находится на пути следования на работу. Пребывание в другом месте будет считаться нарушением.

«До работы можно дойти пешком, Пешеходам не нужен цифровой пропуск, но обязательно нужна будет справка от работодателя и паспорт. И, конечно, вы должны быть на пути следования из дома до работы. Если вас застанут другом месте — это нарушение»,— сказал Виктор Мамин.

Напомним, пропускную систему презентовали сегодня, 23 апреля. Её разработали для препятствования распространения коронавируса. Система представит из себя электронный пропуск, который вместе с документами будет необходимо иметь при себе выходя из дома. Идентификация будет проходить через портал Госуслуги. Отметим, что пропускную систему в регионе введут только в случае ухудшения ситуации с Covid-19.