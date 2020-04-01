Пропускную систему могут ввести из-за коронавируса в Челябинской области

Алексей Текслер рассказал, что такая мера в режиме самоизоляции не исключена.

Послушать 00:00

В Челябинской области могут ввести специальные пропуски для местных жителей. Это не исключает губернатор Алексей Текслер.

«Пока в Челябинской области не вводятся пропуска, мы изучаем опыт в других регионах. Не понятно, как это организовать, чтобы мера функционировала, а не вызывала вопросы. Вероятность введения такой меры существует», — подчеркнул глава региона.

Также местными властями изучается опыт Москвы, где используются QR-коды и камеры видеонаблюдения для выхода из квартир. Губернатор подчеркнул, что жителям не придется доказывать, что они вышли в магазин. Полицейские смогут отличить тех, кто «идет в непонятном направлении».

«Кто находится в квартире — должен там оставаться, кто выехал на дачу — должен оставаться там. Наша позиция такая», — заявил Алексей Текслер.

Добавим, что возник вопрос выдачи справок тем, кто ходит на работу в условиях самоизоляции. Власти продолжают продумывать механизмы контроля в режиме самоизоляции.