Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов жестко контролировать соблюдение режима самоизоляции

Губернатор каждый день общается с главами районов по видеосвязи.

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Губернатор Челябинской области провел ежедневную видеоконференцию с главами муниципалитетов. Глава региона подчеркнул важность и необходимость строго соблюдать правила самоизоляции, для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

«Первое, на что хочу обратить внимание — это жесткий контроль за прибывшими, за контактными, за теми, кому были выписаны постановления Роспотребнадзора. Ключевой момент — чтобы все оставались дома. Мы работаем над этим, спасибо полиции за то, что активно включилась, но нужно работать всем, в том числе и главам территорий», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость обеспечить все профилактические меры на предприятиях региона, которые продолжают свою работу.

«На некоторых предприятиях скапливается очередь на проходных. Предприятия вводят режим проверки температуры», — отмечает Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что меры, которые вводят предприятия — правильные, но реализовывать их необходимо так, чтобы избежать скопления людей.