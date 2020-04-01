Индекс самоизоляции в Челябинске не меняется

Яндекс оценивает сознательность жителей города в 3,7 балла.

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Новый сервис «Индекс самоизоляции» от Яндекса оценивает сознательность челябинцев в 3,7 балла. Сервис постоянно сравнивает уровень городской активности в настоящее время с тем, что был обычным, докарантинным. Индекс самоизоляции оценивается от 0 до 5 баллов, где 5 — пустые улицы, а все люди находятся дома.



Среди городов с населением численностью более миллиона человек по дисциплине лидирует Уфа, индекс самоизоляции там оценивается в 3,9 балла. Плохо дела обстоят в Перми — 3,3 балла.

Если брать среднюю статистику за последние дни, то дисциплинированностью отличается Нижний Новгород, средний балл индекса самоизоляции там 3,7 балла. Челябинск же несколько ниже в рейтинге — 3,1 балла. Средние значения хуже всего и Новосибирска — 2,6 балла.