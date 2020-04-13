Пропускную систему для самоизоляции протестируют на Южном Урале

О принципах её работы рассказал губернатор Челябинской области.

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В Челябинской области на этой неделе протестируют пропускную систему. Об этом сегодня, 13 апреля, на ежедневном брифинге заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что система, а также порядок её работы уже проработаны специалистами, а окончательное решение о введении будет зависеть от того, продлится ли на Южном Урале режим самоизоляции после 19 апреля. Алексей Текслер отметил, что пропускной контроль поможет реализовать ограничения, которые нельзя отрегулировать вручную.

«Например изначально закладываем получение пропуска 1 раз в неделю на смену места изоляции с квартиры на садовый участок Это позволит, с одной стороны, удовлетворить запрос граждан, а с другой, не допустить массовых поездок туда-обратно, которые могут свести на нет все наши усилия», — рассказал губернатор.

Рассказал губернатор и о том, как будет работать пропускная система. Для получения разрешения нужно будет зарегистрироваться, подать соответствующую заявку в интернете, получить идентификатор. Его можно показать любому представителю власти. В правительстве подобные принципы работы считают простыми.

«Пропуска будут постоянные и разовые. Планируем упрощенный порядок для лиц старшего возраста, хотя при желании через волонтеров окажем им необходимую помощь. Другие способы получения этих пропусков — через колл-центры, через СМС — также нами прорабатываются. В любом случае постараемся сделать эту систему максимально простой, понятной, и об этом дадим информацию чуть позже», — пояснил Алексей Текслер.

Принятые губернатором решения прокомментировал челябинский политогол Александр Мальников. Он отметил, что вводимые меры говорят о том, что режим самоизоляции может быть не только продлен после 19 апреля, но и усилен.

«Не случайно губернатор отметил, что после 19 апреля может быть принято решение о введении электронных пропусков. Очевидно, внедрение этой системы уже разрабатывается и тестируется. Постоянное точечное корректирование ограничений в регионе — это настройка выверенного баланса мер, при котором можно будет наиболее эффективно противодействовать распространению эпидемии коронавируса и вместе с тем обеспечивать достойное качество жизни», — отметил эксперт.

Отметим, что начиная с понедельника, 13 апреля, пропускная система начала свою работу в Москве и Московской области. Об этом было объявлено в прошлую пятницу.