Гражданин СССР: мужчина не получает пенсию из-за советского паспорта

Документ мужчина получил еще в 1985 году.

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Пожилой мужчина в Сосновском районе много лет живет без паспорта. Вернее, паспорт у него есть — 1985 года, еще советского образца. Много лет Владимир Галкин не получает пенсию. Во времена СССР он работал официально, после — подрабатывал в колхозе без документов. Сейчас же, он один, пенсию не получает, а сил ухаживать за собой — все меньше.

«Дедушка живет один. У него нет родственников, он вырос в детском доме. Пенсию он не получает, питается тем, что ему приносят соседи. Весь поселок приносит ему продукты. Сейчас у него не осталось сил, чтобы колоть дрова, денег нет. Для того, чтобы согреться, он топит печь деревянными предметами быта, полами», — рассказал сайту «Первый областной» сосед дедушки Станислав.

По словам соседей, в социальную службу и администрацию района они обращались. Просили помочь с оформлением документов и пенсии, но документов у Владимира Галкина все еще нет.

В Управлении социальной защиты Сосновского района подтвердили, что о существующих проблемах знают и держат ситуацию под контролем.

«Работу с Владимиром Галкиным мы начали еще в феврале. Собрали все имеющиеся у него документы, помогли составить автобиографию и отвезли его на социальном такси в паспортный стол, где подали все необходимые документы. Ему предложили временное проживание в приюте, но Владимир Алексеевич отказался. С весны он проживал у одного из депутатов, который предложил его приютить. Но осенью решил вернуться к себе домой», — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении социальной защиты Сосновского района.

Паспорт Владимира Галкина еще делают, сроки затянулись, поскольку документов у мужчины было мало, восстановление удостоверения личности занимает достаточное количество времени. Пока у мужчины нет паспорта, социальная защита не может помочь ему материально, но все это время за ним приглядывают, привозят ему продуктовые наборы. Как только документ будет готов, мужчине помогут оформить пенсию.