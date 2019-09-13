Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил заседание союза промышленников и предпринимателей региона. На нем он поставил несколько задач руководителям предприятий, а также рассказал о том, что у области в планах создание бренда, который объединит продукцию, производимую на Южном Урале.
«Хотел бы остановиться на идее брендирования Челябинской области, много локальных брендов, с большой историей и новых, созданных недавно. Назрела необходимость в создании и продвижении общего бренда "Сделано на Южном Урале". Это дополнительный факультативный инструмент продвижения продукции, сделанной в регионе, способный повысить ее узнаваемость», — подчеркнул Алексей Текслер.
Одной из задач, которую поставил перед промышленниками глава региона, стало ежегодное повышение заработной платы рабочим.
«В частности, это будет интересно для сельхозтоваропроизводителей и промышленников. Минимум, о чем можно говорить — это ежегодная индексация на уровень инфляции. А если мы говорим о росте производительности труда, то здесь можно ставить и более амбициозные задачи», — отметил Алексей Текслер.
В свою очередь, регион для роста производительности труда рассматривает вопросы создания новой цифровой платформы с рабочим названием «Автоматизированная информационная система развития промышленности Челябинской области». Благодаря ей предприятия смогут оперативно обмениваться информацией о товарах и тендерах, искать поставщиков и заказчиков. Пользоваться платформой можно будет бесплатно.