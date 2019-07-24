Алексей Текслер поручил объединить усилия в борьбе с безработицей в Челябинской области

Ранее глава региона посетил Нязепетровский район, жители которого испытывают серьезные проблемы с трудоустройством.

Сегодня, 24 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание Правительства региона. Одним из главных вопросов, которые поднимались во время совещания, стал уровень безработицы на Южном Урале.

Начальник управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов в своем докладе отметил, что сейчас в регионе наблюдается положительная динамика: общий уровень безработицы снизился на 0,4 процента. Однако, как отметил Алексей Текслер, ситуация в районах может значительно отличаться от средних показателей по региону.

«Необходима координация всех служб и министерств, которые отвечают за развитие промышленности и сельского хозяйства в регионе, надо посмотреть на ситуацию по муниципалитетам. Несмотря на то, что в целом ситуация по области с занятостью населения неплохая, в отдельных территориях проблемы с трудоустройством остаются. В частности, Верхний Уфалей, и Нязепетровск, где сейчас самый высокий уровень регистрируемой безработицы. Минэкономразвитию необходимо определяться с новыми инструментами, потому что существующие явно работают не в полной мере. В целом, нам есть над чем работать», — сказал Алексей Текслер.

В докладе также упоминалось, что количество «официальных» нетрудоустроенных жителей наоборот увеличилось и составило 1,16 процента от общего количества зарегистрированных горожан в Управлении труда и занятости. И это несмотря на то, что за полгода количество вакансий в области увеличилось до 29 тысяч, хотя в начале года эта цифра равнялась 20 тысячам.

«Напряжённость на рынке труда снижается, однако уровень регистрируемой безработицы не спадает. Это связано с коррекцией нормативов оплаты, ростом пособий. Снижения этих показателей мы ожидаем во втором полугодии текущего года», — заявил Алексей Текслер.

Владислав Смирнов в свою очередь отметил, что в рамках исправления ситуации на рынке труда области планируются некоторые серьезные меры. Помимо повышения выплат пособий по безработице, Управление по труду и занятости считает необходимым снизить количество иностранных мигрантов, приезжающих в Челябинскую область на заработки. Для этого планируется сократить количество квот и повысить стоимость патентов.