Промышленные предприятия Челябинской области вложат десятки миллиардов в улучшение экологии

Инвестиции будут направлены в рамках соглашений с правительством

Объем инвестиций промышленных предприятий в модернизацию систем очистки стоков и выбросов превысит десятки миллиардов рублей. Более тридцати заводов взяли на себя обязательства в рамках экологических соглашений с правительством региона. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Все наши крупнейшие промышленные предприятия подписали экологические соглашения. Это десятки миллиардов рублей. Эти мероприятия реализуются. Например, в Магнитогорске была модернизирована доменная печь, система газоочистки. Это и повышение эффективности, и решение экологических задач», — заявил Алексей Текслер.

Одним из главных достижений по расширению инвестиционного потенциала Челябинской области Алексей Текслер назвал создание новых предприятий на базе обанкротившегося «Уфалейникеля».

«Я не люблю слово „депрессия“ применительно к нашим территориям. Но когда я первый раз приехал в Верхний Уфалей, настроение у людей было не очень хорошим. Градообразующее предприятие было закрыто, и они как в сказке „остались у разбитого корыта“. Нам удалось найти инвестора, он создаст новое экологически чистое производство, это тысяча рабочих мест, там инвестиции порядка 20 млрд рублей. Мы сразу начали заниматься социальной сферой — построили три новых дома, при том что в Верхнем Уфалее с советских времен ничего не строили», — отметил Алексей Текслер.

В Верхнем Уфалее на территории обанкротившегося завода «Уфалейникель» построят два новых предприятия — цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров. Инвесторы приступили к подготовке площадки. Цинковое производство открывает ООО «Полимет Инжиниринг», второй проект реализует ООО «Формат-ЕК».