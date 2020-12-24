Социально-экономические проекты «Мечела» в Челябинске отмечены премией

Практики дополняют экологические соглашения, подписанные с губернатором Алексеем Текслером

Группа «Мечел» стала лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России 2020». Компания представила на конкурс проекты по улучшению экологической обстановки в Челябинске и достижению условий устойчивого развития в регионе.



Премия выявляет наиболее эффективные региональные практики, которые помогают плодотворно сотрудничать предприятиям, обществу и власти на территориях присутствия бизнеса. Экспертный совет премии, в состав которого вошли главы и представители более двадцати регионов России, определяет лучшие проекты в четырнадцати основных категориях: от ритейла до цифровых технологий.

Одно из приоритетных направлений программы — выявление лучших региональных практик, направленных на решение острых социально-экономических проблем. «Мечел» признан лучшим в категории «Социальные проекты и устойчивое развитие», победив в номинации «Лучший экологический проект».

«Мечел» представил на соискание премии свои социально-экологические инициативы. В частности, проект благоустройства и озеленения дворов и общественных пространств Челябинска. За три последних года компания совместно с общественными экологами провела более 150 таких акций, высадила около 2 тысяч деревьев и кустарников, бесплатно раздала жителям города более 30 тысяч саженцев. Также «Мечел» организовал компенсационные высадки в пострадавших от пожара местах Баландинского бора в окрестностях Челябинска: там посадили 100 тысяч молодых сосен.

Компания также представила экспертам премии данные о грантовом экологическом конкурсе «Эко-Проектор» , который прошел в городе уже в третий раз. На рассмотрение жюри инициативные горожане присылают проекты экологической направленности. Эксперты отбирают самые актуальные идеи в области экологического просвещения, волонтерства, благоустройства территорий города. Авторы лучших работ получают от компании денежные гранты на воплощение своих идей в жизнь. За три года при поддержке «Мечела» реализовано уже более 80 экологических инициатив.

В числе мероприятий устойчивого развития «Мечела» — ежегодный экологический форум «Экоинжиниринг», который является открытой площадкой для обсуждения экологических вопросов. На форум с докладами приглашаются эксперты из различных сфер, преподаватели вузов, студенты и неравнодушные к проблемам экологии горожане — около 1000 человек ежегодно участвуют в форуме. Такая площадка помогает популяризовать и внедрять достижения науки и новые технологии в сфере экологии, повышать экологическую грамотность южноуральцев.

«Мы очень рады, что наши проекты устойчивого развития в Челябинске получили оценку представителей регионов России. Мы искренне верим, что реализация подобных социальных инициатив позволяют создавать условия для устойчивого развития в регионе. Проекты дополняют экологические соглашения, которые мы подписали с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Мы поступательно реализуем взятые на себя обязательства по снижению воздействия на окружающую среду путем модернизации производства. При этом мы заинтересованы в снижении социальной напряженности в регионе, создании площадки по обсуждению экологических проблем, в выстраивании добрососедских отношений с местными сообществами, поощрении интересных идей, направленных на улучшение городской среды», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.