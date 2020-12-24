Группа «Мечел» стала лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России 2020». Компания представила на конкурс проекты по улучшению экологической обстановки в Челябинске и достижению условий устойчивого развития в регионе.
Премия выявляет наиболее эффективные региональные практики, которые помогают плодотворно сотрудничать предприятиям, обществу и власти на территориях присутствия бизнеса. Экспертный совет премии, в состав которого вошли главы и представители более двадцати регионов России, определяет лучшие проекты в четырнадцати основных категориях: от ритейла до цифровых технологий.
Одно из приоритетных направлений программы — выявление лучших региональных практик, направленных на решение острых
«Мечел» представил на соискание премии свои
Компания также представила экспертам премии данные о грантовом экологическом конкурсе
В числе мероприятий устойчивого развития «Мечела» — ежегодный экологический форум «Экоинжиниринг», который является открытой площадкой для обсуждения экологических вопросов. На форум с докладами приглашаются эксперты из различных сфер, преподаватели вузов, студенты и неравнодушные к проблемам экологии горожане — около 1000 человек ежегодно участвуют в форуме. Такая площадка помогает популяризовать и внедрять достижения науки и новые технологии в сфере экологии, повышать экологическую грамотность южноуральцев.
«Мы очень рады, что наши проекты устойчивого развития в Челябинске получили оценку представителей регионов России. Мы искренне верим, что реализация подобных социальных инициатив позволяют создавать условия для устойчивого развития в регионе. Проекты дополняют экологические соглашения, которые мы подписали с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Мы поступательно реализуем взятые на себя обязательства по снижению воздействия на окружающую среду путем модернизации производства. При этом мы заинтересованы в снижении социальной напряженности в регионе, создании площадки по обсуждению экологических проблем, в выстраивании добрососедских отношений с местными сообществами, поощрении интересных идей, направленных на улучшение городской среды», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.