Алексей Текслер: «Медицина — приоритет номер один»

Глава региона раскритиковал оптимизацию отрасли и рассказал о больших планах на будущее

Глава Челябинской области Алексей Текслер крайне негативно оценил итоги оптимизации медицины, которая проводилась на Южном Урале до его приезда. По словам губернатора, в здравоохранение вкладывали непозволительно мало денег.

«Я негативно оценил оптимизацию медицины в регионе. Выяснилось, что средства, которые направлялись на здравоохранение, были ниже модельного бюджета Минфина, который предусмотрен для дотационных регионов. Мы вернули финансирование на нормальный уровень», — заявил Алексей Текслер.

Уже со следующего года в Челябинской области стартует программа развития медицины, рассчитанная на несколько лет. В здравоохранение области будут вложены миллиарды рублей.

Область закупит современное оборудование, будут отремонтированы более трехсот объектов первичного медицинского звена, закуплены больше четырехсот машин скорой помощи... Также появятся новые медицинские учреждения в Нязепетровске, Миньяре, в Красноармейском районе и в других территориях. Например, в Магнитогорске планируют построить многофункциональную больницу. Сегодня все стационары Магнитки располагаются в корпусах 30—40-х годов прошлого века. Модернизировать их очень трудно, легче построить новые.

«Медицина для нас — приоритет номер один. Ковидное время показало, что это крайне важно. Острейшая проблема — кадры. Надеюсь, пандемия подняла престиж профессии и многие в нее вернутся»,— заявил Алексей Текслер.

Регион также продолжит поддерживать медиков, которые только приходят в профессию.