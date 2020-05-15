Чаще всего в Челябинской области в апреле работу искали бухгалтеры, водители и курьеры

Сайт по поиску вакансий проанализировал запросы пользователей.

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Аналитики компании сайта по поиску работы проанализировали, какие запросы делали южноуральцы в самый пиковый период самоизоляции. Так за апрель жители Челябинской области чаще всего искали вакансии бухгалтеров — почти 4 тысячи запросов. Затем соискатели интересовались вакансиями водителей (3 тысячи запросов) и курьеров (около двух тысяч). Кроме того, многие также интересовались вакансиями директоров и руководителей, менеджеров по продажам, программистов.

Больше тысячи запросов жителей Челябинской области были связаны с удаленной работой, около пятисот — с подработкой. Часть соискателей интересовались работой с конкретным графиком — на выходные, по вечерам или по ночам.

Количество вакансий, открытых в Челябинской области в апреле этого года, стало на 5 процентов больше, чем годом ранее. Только вот количество созданных резюме в этом месяце выросло на 9 процентов, по сравнению с прошлым годом.

«Многие компании были вынуждены заморозить подбор кадров как из-за режима самоизоляции и выходных (который не позволял вести наим в прежнем формате), так и из-за сокращений объемов бизнеса и снижения потребности в новом персонале. При этом в целом на Южного Урала ситуация довольно неплохая — все-таки это промышленный регион, где многие предприятия относятся к непрерывно действующим. Соискатели, в свою очередь, заняли выжидательную позицию, что нормально для такой нестабильной ситуации. Уровень конкуренции держится в рамках нормы: на одну вакансию в Челябинской области приходится 5,8 резюме. Для сравнения: в Москве на одну вакансию приходится 12,4 резюме», — рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Наиболее серьезное падение по количеству вакансий продемонстрировала профессиональная сфера «Страхование»: по сравнению с апрелем прошлого года — на 56 процентов. Кроме того, сильно сократился спрос на специалистов профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Спорт, фитнес, красота».

А рост показали три профессиональные сферы: «Госслужба, НКО» (рост на 139 процентов), «Медицина, фармацевтика» (плюс 66 процентов) и «Строительство, недвижимость» (выше на 4 процента).

Взрывной рост в профессиональной сфере «Госслужба, НКО» связан с появлением вакансий военнослужащих, а также полицейских и сотрудников ГИБДД, которых максимально задействовали во время режима самоизоляции.

В Hh.ru отмечают, что к концу месяца активность работодателей и соискателей постепенно стала восстанавливаться. Скорее всего, с ослаблением ограничительных мер эта позитивная тенденция только усилится, но, конечно, о легкости поиска работы пока говорить не приходится.