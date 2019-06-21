/ Все видеообращения южноуральцев к президенту взяли на контроль ведомства Челябинской области

Организованы проверки.

Некоторые южноуральцы, пожелавшие задать вопрос Владимиру Путину во время «прямой линии», дублировали свои обращения в социальных сетях. Их внимательно изучили региональные ведомства и организовали проверки. Например, в Варне возбудили уголовное дело из-за отсутствия перехода через железнодорожные пути. Рыбаки-любители, которые вынуждены платить за спортивный лов рыбы на озерах, тоже не остались без внимания. Проверку организовала прокуратура, к ней подключилось правительство Челябинской области.

В одних нормативно-правовых актах зафиксировано, что рыбаки-любители имеют право беспрепятственного доступа на эти озёра. А в других нормативных актах зафиксировано, что та рыба, которая там разводится, - это инвестиции арендатора. Законодательство носит федеральный характер. Этот вопрос необходимо сегодня, в первую очередь, решать на законодательном уровне, либо второй вариант - договариваться каким-то образом и гармонизировать интересы арендаторов с рыбаками. Например, путем того, что имеют право вылавливать только ограниченное число и не более того. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» и.о. вице-губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Прокомментировали также обращение мамочек Магнитогорска, которые просили отменить обязательные прививки. Выбрать способ проверки на туберкулез можно любой, но совсем без него нельзя. Запрет посещения школ ребенком, которого не обследовали на туберкулез, предусмотрен законом.

Есть такое понятие как коллективный иммунитет. Нужно понимать, что родитель, который отказывается и несет ответственность, что важно, за своего ребенка, он в первую очередь подвергает опасности иммунитет других детей, которые находятся вокруг него. Есть альтернатива пробы Манту для тех, кто её боится. Она очень распространена и очень доступна. Это Диаскинтест. Это современный диагностический внутрикожный тест с аллергеном туберкулезным, причём рекомбинантным, что увеличивает его чувствительность. Этот тест абсолютно безопасен и он показан даже женщинам в интересном положении, я имею ввиду беременных. Кроме того, у нас сейчас есть квантофероновый тест — опять же современный лабораторный тест, не прививка, для выявления туберкулезной инфекции. — пояснил радио «Business FM Челябинск» заведующий горцентром медицинской профилактики Дмитрий Прокопьев.

Отметим, что следственный комитет также работает с УралГУФКом после обращения студента Владислава Гребницкого. По его словам, с учащихся детей-сирот берут плату за пользование общежитием.