Прокуратура выявила нарушения при использовании железнодорожного моста в Челябинске

Путепровод вблизи станции Шагол эксплуатируют без разрешения

Путепровод, пересекающий железнодорожные пути вблизи станции Шагол в Челябинске, используется без разрешения на его эксплуатацию. От мэрии через суд требуют получить соответствующие документы. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства направили в суд иск о понуждении мэрии привести мост в соответствие с техническими требованиями и получить разрешение на ввод его в эксплуатацию. Суд требования удовлетворил.

«За допущенные нарушения закона при эксплуатации данного путепровода по постановлению транспортного прокурора отраслевой комитет городской администрации привлечен Арбитражным судом Челябинской области к административной ответственности по ст. 9.5 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, в Челябинске в конце 2022 года завершат ремонт моста через реку Миасс возле поселка Першино. В администрации города рассказали, какие работы уже провели на объекте.