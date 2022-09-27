Прокуратура нашла нарушения в содержании общежитий троицкого авиаколледжа

Разрушения и подтопление обнаружили проверяющие в помещениях учебного и жилого корпусов

В Троицком авиационном техническом колледже нашли нарушения санитарных и противопожарных норм. Карталинский транспортный прокурор проверил учебные корпуса и общежития и после этого возбудил административное дело, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На путях эвакуации не было аварийного освещения, автоматической пожарной сигнализации и люков. Есть следы подтопления, отпавшая штукатурка, напольные покрытия не обработаны, отметили в транспортной прокуратуре.

Должностным лицам, которые отвечали за состояние помещений, вынесли постановления о возбуждении административных дел за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) и нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4 КоАП РФ).

Руководителю колледжа вынесли представление. Устранение нарушений контролирует транспортная прокуратура.